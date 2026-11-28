“¡YA NOS ENCABRONARON!”; CONVOCAN A MARCHA PACÍFICA CONTRA LA CFE ESTE LUNES 30 DE NOVIEMBRE EN CARMEN
Al advertir que fue un error meterse contra el pueblo, sobre todo con los más pobres, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández Macdonald, convocó a marchar pacíficamente este lunes 30 de noviembre a las 3 de la tarde en protesta por las tarifas excesivas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde la Glorieta del Camarón hasta la Plaza Cívica “7 de Agosto”.
Todos a la marcha, así no te haya llegado tu recibo porque sin duda te va a llegar. Lleva a tu familia, la marcha es 100% pacífica, subrayó el legislador en sus redes sociales.