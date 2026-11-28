Al advertir que fue un error meterse contra el pueblo, sobre todo con los más pobres, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández Macdonald, convocó a marchar pacíficamente este lunes 30 de noviembre a las 3 de la tarde en protesta por las tarifas excesivas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde la Glorieta del Camarón hasta la Plaza Cívica “7 de Agosto”.

Todos a la marcha, así no te haya llegado tu recibo porque sin duda te va a llegar. Lleva a tu familia, la marcha es 100% pacífica, subrayó el legislador en sus redes sociales.