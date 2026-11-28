-“Un secretario o secretaria que se la pasa en una Suburban dando vueltas de un lado a otro, no va a percibir la inseguridad”

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Campeche, Paúl Arce Ontiveros, afirmó que la inseguridad en el Estado ha aumentado mientras las autoridades estatales no asumen su responsabilidad, y sostuvo que el insistente discurso oficial de que Campeche es Estado seguro no corresponde con la realidad que vive la ciudadanía, que percibe y denuncia la falta de seguridad en sus colonias y muchas veces no denuncia por miedo o fatiga ante la falta de justicia.

Lamentó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha cumplido su función de proteger a la ciudadanía, pues “un secretario o secretaria que se la pasa en una Suburban dando vueltas de un lado a otro, no va a percibir (la inseguridad)”, y por eso la percepción ciudadana es el termómetro más confiable para evaluar el desempeño de las autoridades.

Arce Ontiveros criticó que funcionarios se limiten a escuchar a su equipo en lugar de atender la realidad en las calles, y exigió al Gobierno Estatal que asuma su responsabilidad en materia de seguridad, en lugar de culpar al Ayuntamiento o a un partido político.

De la narrativa oficial que atribuye el incremento de delitos a la falta de alumbrado público, el dirigente emecita defendió la labor del Ayuntamiento con la campaña “Iluminando Campeche”, resaltó que las fallas en luminarias son parte del mantenimiento normal, ante lo cual pidió a la ciudadanía reportar fallas a través de redes sociales, y reiteró que cada nivel de Gobierno debe cumplir con su trabajo.

Finalmente, urgió al Gobierno Estatal a concentrarse en mejorar las condiciones del Estado en seguridad, educación, desarrollo económico y salud de cara al cierre de año.