-Presuntamente estaba involucrada una empleada de la PJF

Cuantiosos daños materiales y una mujer detenida fue el saldo de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre en la colonia Fátima, donde al parecer una empleada del Poder Judicial de la Federación presuntamente perdió el control de su automóvil.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 33-A, entre las calles 56 y 58, cuando la automovilista, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, ımpactó su vehículo Kia Rio de color gris contra un Renault Kwid blanco que se encontraba estacionado.

La fuerza del impacto desplazó el automóvil estacionado varios metros hasta dejarlo sobre la banqueta, mientras que el accidente también ocasionó severos daños al portón de una vivienda. De acuerdo con el propietario del inmueble, la reparación del portón podría representar un gasto de entre 80 mil y 100 mil pesos, sin considerar los daños ocasionados a los vehículos involucrados.

La conductora, quien viajaba acompañada de otra mujer, presuntamente carecía de seguro vehicular y de recursos económicos suficientes para responder por los perjuicios ocasionados. Al lugar acudieron compañeros de trabajo, quienes intentaron intervenir para alcanzar un acuerdo económico con los afectados; sin embargo, las negociaciones no prosperaron.

Ante la falta de un arreglo, la automovilista fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía, mientras que ambas unidades quedaron bajo resguardo en el corralón.