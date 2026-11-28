-Para la gubernatura la propuesta ya está por parte del partido guinda, admite

Antonio Gómez Saucedo, dirigente del Partido del Trabajo, comentó que ya se presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) la documentación correspondiente a su proceso interno de selección de candidatos.

Comentó que este es un documento aprobado por el CEN de su partido, y que este asunto se realiza como un paso más en la preparación del proceso electoral 2027.

Gómez Saucedo destacó que la documentación presentada ante el órgano electoral, se realiza con miras también a su proceso de alianza electoral con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La propuesta a la gubernatura ya está y se da por parte de Morena (en clara referencia a Pablo Gutiérrez Lazarus), precisó, pero dijo que su partido analiza los perfiles rumbo a distritos locales, ayuntamientos y juntas municipales, pues los tiene para todos los cargos.

Explicó que todo se hace acorde a la ley, por lo cual cuando sean los tiempos legales se estaría registrando esta coalición.