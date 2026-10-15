MORENA DESPILFARRA RECURSOS ESTATALES PARA APUNTALAR A SUS CANDIDATOS, MIENTRAS EL SISTEMA DE SALUD COLAPSA: CARLOS ROSADO
Exalcalde panista de Campeche, Carlos Ernesto Rosado Ruelas, criticó que el Gobierno de Morena este más enfocado en despilfarrar los recursos estatales en regalar estufas y refrigeradores con tal de apuntalar a su posible candidato a alcalde, “mientras nuestro sistema de salud colapsa y trabajadores del IMSS marchan para plantear mejores cosas para la institución”.
A través de sus redes sociales cuestionó porque no se han emprendido acciones para respaldar al sistema de salud que está colapsado. y aseveró: “No, para eso no hay, total, pero para apuntalar candidatos y comprar la dignidad de los campechanos hay hasta de sobra. Cuiden mucho su dignidad campechanos”.
No podemos desperdiciar otros 6 años, llevamos 5 de tormentos, castigados donde la falta de empleo, de economía y de seguridad está por todos lados en Campeche. Vamos a solidarizarnos con nuestro sistema de salud, invitó Rosado Ruelas.