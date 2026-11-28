Este proceso de selección no va concluir del todo bien. Se avecinan renuncias masivas por parte de los verdaderos morenistas, hartos de que los arribistas se encaramen en los cargos públicos.

La lista de aspirantes a “coordinar la defensa de la soberanía y la cuarta transformación” en cada uno los 21 distritos electorales es de más de 100 personas, de las que más de 80 no saldrán electas, por lo que tendrán que regresar a sus guaridas con la cola entre las patas.

El criterio de selección de quien encabezará los trabajos en cada uno de los distritos no tiene nada que ver con el resultado de las encuestas, ni con la simpatía o el arraigo entre la militancia, mucho menos los resultados que han demostrado en el desempeño de sus cargos, o la honestidad o el feeling que muestren con el pueblo.

La única opinión que contará será la de la gobernadora Sansores. Ella va decidir quiénes son postulados, con el compromiso expreso de apoyarlos financiera y políticamente a que consigan sus objetivos. Pablo Gutiérrez Lazarus tendrá cuando mucho poder de veto, en caso de que alguno de los seleccionados sea totalmente adverso a sus propósitos de ganar la elección.

¿Quiénes están en el afecto de la gobernadora?

De entrada, Jamile Moguel, quien renunció a la Fundación Pablo García, donde había instalado su zona de confort, y la mandaron a hacer campaña porque consideran que puede ganar su distrito.

Guillermo Novelo Oreza, el exdirector el Instituto de la Juventud, también está en el afecto de la gobernadora. Quiere hacerlo diputado, pese a que ya fracasó hace tres años, cuando intentó lo mismo. No es del equipo de Pablo Gutiérrez así que pueden lanzarle ‘fuego amigo’ para desbarrancarlo.

Víctor Hernández Ponce, exdirector del Cecytec, también es de los niños consentidos de la gobernadora y existe incluso el compromiso de hacerlo líder del Congreso, aunque esto último le tocará resolverlo a Pablo en caso de que gane la gubernatura, y en caso de que Morena retenga la mayoría en el Congreso.

También están en el afecto de la gobernadora Ana Mex Soberanis, Walther Patrón y Elvira de la Peña, y aunque no existe la certeza de que recibirán la candidatura por sus respectivos distritos, lo que sí parece imposible es que ganen su elección sobre todo la exdirectora del Codesvi, quien se animó a salir a la calle muy tarde.

También buscan su postulación la exsecretaria de Salud, Josefa Castillo Avendaño y la encargada del despacho de la Junta Municipal de sabancuy, Angélica Herrera Canul. No está claro si ambas fueron enviadas por la gobernadora, o se lanzaron por su cuenta. La de Sabancuy dice que es gente de Pablo, pero éste no ha dicho nada de ella.

Lo que sí es cierto es que este proceso de selección no va concluir del todo bien. Se avecinan renuncias masivas por parte de los verdaderos morenistas, hartos de que los arribistas se encaramen en los cargos públicos. Habrá rupturas y divisiones en todos los distritos, porque no hubo un manejo inteligente en el otorgamiento de las posiciones.

Y no hubo manejo inteligente porque quien pres9ide Morena en la entidad, Erick Reyes León, es un auténtico inepto que carece del mínimo tacto para resolver problemas.

Pero así se construyen los escenarios de una estrepitosa derrota.