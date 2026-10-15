LA NUMERALIA DEL OCIO

En sus 200 programitas, la Tía ha derrochado más de 800 millones de pesos, y ha perdido, en horas de trabajo casi 30 días, lo que confirma que al pueblo no le ha beneficiado en nada…

“Con bombo y platillos conmemoró la Tía su programa número 200 el martes pasado, con tal euforia como si al fin hubiera logrado superar los ancestrales rezados que mantienen en el subdesarrollo a nuestro Estado, o como si gracias a esos bodrios, la situación de miles y miles de nuestros coterráneos hubiera dado un salto hacia el progreso” externó entre divertido y sardónico el bolero don Memín.

–La verdad, respondió indiferente doña Chela, es que yo no sé porque a ustedes les gusta perder el tiempo viendo ese programa de nulo beneficio colectivo. Es el vomitadero de la mandataria, su excusado donde expulsa sus deshechos y la palestra desde donde condena a sus enemigos y exonera a sus cercanos. Es en suma, un escenario donde solo destila odios, rencores y frustraciones que a nada bueno conducen” aseveró.

–“Además de todo eso que mencionas. Le dijo don Julián a doña Chela, el programa en cuestión ha sido también un derroche inútil de dinero público. Si presumen que llegaron a 200 programas y tenemos que cada emisión les cuesta alrededor de 4 millones de pesos, entonces se han tirado a la basura más de 800 millones de pesos en sus babosadas y cursilerías; en horas de trabajo han representado casi 30 días de inactividad laboral, porque conducir un programa no está entre las obligaciones de una gobernanta” lamentó el senecto profesor jubilado.

–“Me pareció escuchar entre los logros de su programa, observó el poeta Casimiro, que la Tía presumió que ha usado un vestuario diferente por cada programa, o sea ha estrenado 200 vestidos y sus accesorios, que, como hemos constatado, tienen un costo de más de dos millones de pesos, o sea que el gasto tirado a la basura se acerca a los mil millones de pesos” señaló.

–“Dicen que el pez por la boca muere, y en este caso la Tía se puso la soga al cuello cuando confesó que las mayores audiencias de su programa se han tenido cuando habla de su acérrimo enemigo Alito, lo que significa que hasta en eso es más valioso el líder nacional del partido tricolor. Y aunque presume que ha tenido hasta un millón de personas viendo su programa, la verdades que en el conteo que se muestra en las pantallas de su propia transmisión anoche solo conté cuando mucho 189 personas conectadas, los que equivalen a los empleados de Gobierno y voceritos, que están obligados a ver a transmisión y a escribirle porras. O sea, todo ficticio”.

–“Qué tan jodidos tenemos que estar, remató molesta doña Chela, cuando nuestra gobernanta presume como uno de sus principales logros llegar a 200 emisiones de su programa. No hay nada más que destacar así que ahora se dedica a promocionar su basura” concluyó.