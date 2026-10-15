“VENCER EL CÁNCER Y VOLVER A VIVIR”: LA HISTORIA DE ESPERANZA DE LUPITA RODRÍGUEZ

-Pide checarse todos los meses del año y no sólo en octubre

Tras superar una de las etapas más difíciles de su vida, Lupita Rodríguez, sobreviviente de cáncer de mama, hizo un llamado a las mujeres para realizarse revisiones médicas durante todo el año y no esperar octubre, mes dedicado a la concientización sobre esta enfermedad.

La carmelita relató que en 2021 recibió el diagnóstico de cáncer de mama y un año después fue sometida a una cirugía en el seno izquierdo.

Actualmente lleva tres años como sobreviviente y continúa bajo seguimiento médico en el Centro Oncológico de Campeche, donde le faltan 2 años.

Su historia también está marcada por la pérdida de familiares a causa del cáncer, entre ellos una sobrina que falleció a los 27 años y su madre, a quien le fue detectada la enfermedad a los 72 años.

Rodríguez reconoció que este mes de octubre despierta sentimientos encontrados, pues mientras algunas mujeres celebran haber superado la enfermedad, otras apenas comienzan tratamientos como quimioterapias o radioterapias.

Por ello, insistió en la importancia de la detección oportuna, la autoexploración y los estudios médicos correspondientes, especialmente cuando se presentan cambios o molestias en la región pectoral.

Destacó que actualmente existen instituciones y servicios de salud que brindan atención a pacientes con cáncer, por lo que invitó a las mujeres a buscar orientación médica y no dejar que el miedo retrase una revisión.

Finalmente, Lupita Rodríguez pidió a quienes enfrentan esta enfermedad mantenerse fuertes y apoyarse en sus seres queridos, recordando que la prevención y la atención oportuna deben promoverse los 365 días del año, no solamente durante el Mes Rosa.