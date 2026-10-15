CIRCULA EN REDES: GARRAPATAS INVADEN FACULTAD DEL INSTITUTO CAMPECHANO; ESTUDIANTES EXIGEN ACCIÓN INMEDIATA

¿QUÉ HACE LA RECTORA ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y TRABAJADORES?

La presencia de garrapatas en distintas áreas de la Facultad de Trabajo Social, Campus V del Instituto Campechano, generó preocupación entre estudiantes, quienes denuncian que el problema no se limita a ejemplares aislados y cuestionan que la fumigación haya sido programada hasta el sábado.

En una denuncia difundida en redes sociales, una alumna expuso que las garrapatas han sido encontradas “en salones de clases, techos, paredes, mesas e incluso mochilas de los estudiantes”, situación que, afirmó, mantiene en riesgo a quienes continúan asistiendo al plantel.

La estudiante aclaró que su inconformidad no es contra la directora del campus, ya que reconoció que ha realizado gestiones para conseguir la fumigación. El reclamo, precisó, está dirigido a la demora en atender el problema y a la falta de medidas preventivas mientras llega el sábado.

“Tenemos clases miércoles, jueves y viernes”, expuso la alumna, al cuestionar que la comunidad estudiantil tenga que continuar acudiendo al plantel mientras persiste la presencia de estos parásitos.

La situación también coloca bajo cuestionamiento la respuesta de las autoridades del Instituto Campechano, encabezadas por la rectora Ilsa Beatriz Cervera Echeverría, ante la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para estudiantes, docentes y trabajadores.

“No estamos pidiendo que se ignore la importancia de las clases. Estamos pidiendo que también se tome en cuenta nuestra salud y seguridad”, señala el reporte.

Los estudiantes solicitan valorar la suspensión temporal de las actividades presenciales hasta controlar la infestación y confirmar que las instalaciones sean seguras, además de recibir información sobre las medidas que se implementarán para evitar que el problema continúe.