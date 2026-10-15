LUCES Y PERROS FERALES AMENAZAN A TORTUGAS MARINAS EN PLAYA NORTE

La iluminación de establecimientos comerciales y espacios públicos y los perros ferales, representan un riesgo para la anidación de tortugas marinas en Playa Norte, ya que las luces artificiales pueden desorientar a los quelonios, advirtió Alma Cienfuegos, guardaparque voluntaria de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Laguna de Términos.

En cuanto a los perros ferales, expuso que se les atribuyen al menos 15 ataques contra las tortugas, ante lo cual es necesario reforzar las acciones de protección y conservación de la fauna.

Ante los proyectos de ampliación del Malecón costero y el incremento de la iluminación en la zona, Cienfuegos consideró importante analizar alternativas para reducir el impacto ambiental, como establecer horarios para apagar determinadas luminarias o utilizar luces cálidas que generen menor afectación.

Asimismo, mencionó que en Playa Charrán también existen riesgos para las aves, debido a la presencia de personas y perros en áreas que forman parte de su hábitat.

Alma Cienfuegos reconoció que todavía falta mayor conciencia ambiental entre la población carmelita, por lo que destacó la importancia de involucrar a ciudadanos, empresarios y autoridades en la conservación de las especies que habitan en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos.