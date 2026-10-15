EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 DE OCTUBRE DE 2026

APOYO DE MIERDA A LOS GANADEROS LOCALES.

El cacareado Plan Campeche, que pretende detonar la producción de leche, arroz y carne en la entidad, es una basura. ¿O cree este pinche gobierno de mierda que dándole 37 mil pesos a cada ganadero se va a multiplicar la productividad? Peor aún, recibirán ese apoyo en especie y en un lapso escalonado de al menos doce meses. ¿Por qué les jinetean los apoyos? Así jamás se reactivará la decreciente economía local.

Aún retumban las vacías palabras de Layda Sansores en su campaña en febrero de 2021, condenando el abandono que padecían los hombres del campo: “¡Lo que han hecho con los pescadores y campesinos no tiene madre!”. Han pasado cinco años de su rapaz y corrupto gobierno y los pescadores, campesinos, ganaderos y apicultores están más jodidos que antes, y ahora la que no tiene madre es ella.

Sus raquíticos apoyos de mierda no son para nada congruentes con la “grandeza” que festeja en los rimbombantes anuncios del Plan Campeche. Perdonen la mala expresión, pero ¿qué puta madre va a lograr un ganadero con 37 mil pesos? Es evidente que nunca hubo una estrategia integral para detonar la producción de carne, arroz y leche, que ese maldito plan es un refrito del que presentó Andrés Manuel López Obrador y fracasó, igual que pasará ahora. Al tiempo…

LAS EXCUSAS IRRACIONALES DE ADDA SOLÍS.

Pareciera que la secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, estudió en la misma escuela que Layda Sansores, pues carece de estrategias para desempeñar ese cargo. Sus pretextos sobre la baja ocupación hotelera son un disparate, tan absurdos que rayan en la estupidez. ¿De dónde le vino esa ocurrencia de que, “debido a las guerras, que ocasionaron el alza del precio de la turbosina”, los turistas no vienen a Campeche? ¿Se fumó el porro del Seso Loco?

No miente ni exagera la diputada Mónica Fernández Montúfar cuando asegura que los visitantes no vienen a Campeche porque, hasta el día de hoy, no existe una campaña de promoción turística real que incentive ese sector, lo cual exhibe la falta de capacidad de la inexperta secretaria. “A mí me da mucha risa que haya puesto promocionales en el Felipe Ángeles, pues ¿cuántas personas llegan a ese aeropuerto?”, cuestionó.

Estamos de acuerdo con la diputada, quien de paso le pidió a Adda Solís tomar conciencia y dejar de afectar al sector turístico, pues a la economía campechana le urge la llegada de turistas. ¿Por qué mejor no renuncia y se regresa a organizar banquetes? Si algo ha dejado claro es que no tiene capacidad para desempeñar ese cargo, lo cual es una muestra más de la corrupción que impera en esta nefasta, improductiva y rapaz administración.