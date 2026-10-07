ELIGEN CANDIDATOS PARA “CUIDAR LAS ESPALDAS” DE GOBERNANTES; MORENISTA ADVIERTE QUE PERCEPCIÓN SOBRE LAYDA PESARÁ EN 2027

La exdiputada federal y fundadora de Morena en Campeche, María Sierra Damián, cuestionó que dentro de los partidos se adelanten definiciones sobre posibles candidaturas y advirtió que existe el riesgo de elegir perfiles con el propósito de “cuidar las espaldas al que se va”.

Sierra Damián señaló que las decisiones sobre las próximas candidaturas no deben anticiparse a los tiempos establecidos y sostuvo que, además de los procedimientos internos, deberá considerarse la percepción que tiene la ciudadanía sobre el gobierno de Layda Sansores San Román y sus resultados en el estado.

La exlegisladora consideró que el respaldo ciudadano hacia determinados perfiles puede estar relacionado con la valoración que la población tenga del trabajo realizado por la administración estatal, por lo que este factor deberá ser tomado en cuenta al momento de definir a quienes contenderán por cargos de elección popular.

También cuestionó que el ejercicio del poder pueda generar la percepción de que quienes gobiernan tienen facultades para tomar todas las decisiones, por encima de las necesidades de la población y de los intereses del estado.

Ante este escenario, llamó a los militantes de Morena a conocer y respetar los estatutos del partido, además de esperar los plazos electorales y permitir que las autoridades correspondientes, incluido el INE, vigilen el desarrollo del proceso.

Sierra Damián insistió en que la selección de candidatos debe considerar las necesidades de Campeche y no responder únicamente a intereses particulares o a la intención de proteger a quienes dejan el gobierno.

Fuente: María Sierra Damián, declaraciones públicas.

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