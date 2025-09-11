ENREDES: POLICÍA DE MARCELA ESTÁ ENTRE LAS PEORES A NIVEL NACIONAL: ENCUESTA DE EMOTEGIA

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Eficiencia en Materia de Seguridad, realizada por Emotegia en el mes de agosto de 2025, la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Campeche se ubica entre las corporaciones con peor calificación ciudadana con 77.78 por ciento de desaprobación en su desempeño, lo que lo sitúa en el lugar 28 a nivel nacional.

El deficiente trabajo de la corporación ha provocado que apenas el 34.17% de la población se sienta segura en espacios públicos como calles, transporte, parques e incluso en sus propios hogares.

De acuerdo con la encuesta de Consultoría Emotegia, los delitos que más preocupan a la ciudadanía son: crimen organizado, extorsiones y amenazas, robos, adicciones y secuestros.

Además, el 55% de los encuestados considera que la inseguridad ha empeorado en el último año.