MORENA QUIERE ROBAR LOS AHORROS DE LOS MEXICANOS: RUBÉN MOREIRA

A través de un video publicado en sus redes sociales, el diputado federal priísta Rubén Moreira Valdez, alertó que el Gobierno de Morena está quebrada, es insaciable, ahora quiere robar los ahorros de los mexicanos y va a poner más impuestos.

Y expresó: “Quieren quitarte el 0.90% de tu dinero en el banco, ese que con tu esfuerzo adquiriste. Morena no es transformación: es saqueo”.

Además de los ahorros, el Gobierno morenista quiere el dinero de otros impuestos, que les llama saludables, para pagar las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador, “esa es la realidad”, advirtió Moreira Valdez, y pidió estar al pendiente de las redes sociales, de los medios de comunicación y de los informes de la oposición.