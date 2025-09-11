HAY QUE ACABAR CON EL NEPOTISMO: LUISA ALCALDE; ¿DEMAGOGIA?

En su visita a Campeche, Luisa María Alcalde Luján, dirigenta nacional de Morena, convocó a acabar con el nepotismo, pues eso no le gusta a la gente y hay un rechazo generalizado a que los cargos se hereden a familiares.

En conferencia de prensa, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa y una reforma constitucional, “votada y aprobada por nuestros legisladores” aunque el acuerdo fue implementarlo en el 2030, la cual plantea que uno no puede heredar el mismo cargo a algún familiar directo, es decir, esposo o esposa, hermano o hermana, padre o hijo, para sucederte, pues genera una distorsión en el piso parejo de una competencia.

Sin embargo, continuó, en Morena decidimos no esperar hasta el 2030, pues la presidenta lo propuso para ser implementada en el 2027 y así lo haremos.