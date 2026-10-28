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AUXILIAN A 3 JÓVENES QUE RECIBIERON LLAMADA DE EXTORSIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO

San Francisco de Campeche.- Tres jóvenes fueron auxiliadas por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), luego de que recibieran una llamada de extorsión con lada de Cancún y sintieran temor por su integridad y la de sus familias.

Los hechos ocurrieron en el Centro Histórico. Al ver a los uniformados en el parque principal, las adolescentes decidieron acercarse a ellos para informarles de lo sucedido y solicitar orientación sobre qué hacer.

Fueron atendidas por el área de Mujer Valiente y posteriormente trasladadas en una unidad policiaca a su hogar o a una zona segura.

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