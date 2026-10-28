LAYDA FUE AGRESIVA AL LLAMARNOS “COBARDES”: ALUMNA DEL TECNOLÓGICO; “LA RECIBIMOS CON RESPETO, PERO NO SABE QUÉ ES ESO”

San Francisco de Campeche.- En una publicación que realizó en sus redes sociales, Jazmín A., alumna del Instituto Tecnológico de Campeche, recalcó que a la gobernadora Layda Sansores la recibieron como se debe, con respeto, pero ella fue agresiva al llamarlos “cobardes”. Además, lamentó que la mandataria se la pase criticando a políticos anteriores como si ella hubiera hecho mucho y que hable de respeto cuando no sabe qué es eso.

Jazmín A. escribió: “En primera, a la gobernadora no se le faltó al respeto en ningún momento; se le recibió como se debe, con respeto, y ella reaccionó agresivamente, llamándonos cobardes. Me parece impresionante el hecho de que le hayan pedido cosas que el Gobierno debería cubrir por obligación: ¡Una parada de autobús! Eso ya debería estar hecho”.

“Se la pasó criticando a los políticos anteriores, como si ella hubiera hecho mucho. Por favor, como si estuviera haciendo gran cosa con irnos a ver, y se quejan de los demás políticos y, al final de cuentas, son los mismos políticos, hipócritas, pintados de diferentes colores. Hablan de respeto cuando ni ellos mismos saben qué es eso”, añadió.

Por último, la estudiante puntualizó: “Dicen que los jóvenes y estudiantes somos el futuro de México, cuando en el Tec ni clases tenemos”.