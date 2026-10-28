MORENA QUIERE INTERVENCIÓN MILITAR EN DECISIONES ECONÓMICAS; APRUEBAN DAR A SEDENA Y SEMAR VOTO EN COMISIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS

Con 314 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley de Inversión Extranjera, para otorgar voz y voto permanentes a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, organismo encargado de revisar determinadas inversiones de otros países en México.

La reforma también busca establecer un mecanismo de autorización para los extranjeros que pretendan adquirir más del 49 % de una empresa mexicana que opere en sectores estratégicos, como energía, minería, inteligencia artificial, ciberseguridad y almacenamiento de datos, y cuyos activos superen un monto determinado.

Así, el Gobierno podrá autorizar, condicionar o impedir estas adquisiciones por razones de seguridad nacional, ordenar la venta de activos e imponer multas de hasta 200 mil UMA por determinados incumplimientos.

Las bancadas del PAN, PRI y MC cuestionaron la participación permanente de Defensa y Marina, al advertir que podría generar incertidumbre para los inversionistas y ampliar la intervención militar en decisiones económicas.

La reforma aún debe votarse en lo particular en la Cámara de Diputados y regresar al Senado para revisar las modificaciones.