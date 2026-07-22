LA FGR DETERMINARÁ SI PIDE LA EXTRADICIÓN DE “EL MAYO”: HARFUCH

“NINGUNA CUENTA NI BIENES DEL CAPO SE HAN ASEGURADO”

El titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha asegurado una gran cantidad de cuentas y bienes pertenecientes a diversas organizaciones criminales, algunas de ellas vinculadas a la estructura de Ismael “El Mayo” Zambada, aunque precisó que ninguna figura a su nombre.

El funcionario adelantó que será la Fiscalía General de la República (FGR), la encargada de determinar si solicita su extradición.

Video: Político Mx.