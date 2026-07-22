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ALERTA DE SALUD! CRECEN CONTAGIOS DE COVID-19 Y LAYDA GUARDA HERMETISMO

San Francisco de Campeche.- Ante el aumento a nivel nacional en la positividad por Covid-19, en Campeche médicos han confirmado nuevos casos y alertan sobre un repunte del virus, exhortando a la población a retomar medidas preventivas.

Recientemente, profesionales de la salud en nuestra entidad como el médico Daniel Ricardo Chi Canul, compartieron de manera pública diagnósticos positivos confirmados mediante pruebas rápidas de antígenos (aprobadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos-InDRE), y recordaron a la ciudadanía la importancia de atender síntomas respiratorios a tiempo para evitar que los contagios sigan escalando.

Pese a estos reportes que incrementan la preocupación ciudadana, el Gobierno de Layda Sansores mantiene hermetismo sobre la situación epidemiológica en las dependencias públicas, al evitar emitir comunicados amplios o alertas preventivas.

Vía: La Neta de Campeche.

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