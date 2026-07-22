CIRCULA EN REDES: ACTIVISTA EMBARAZADA Y PRESA ES INTERNADA DE URGENCIA, REPORTAN, Y RESPONSABILIZAN A LAYDA DE LO QUE LE OCURRA

Integrantes del movimiento Campeche por las 40 Horas informaron que Yahari Brito volvió a ser internada de urgencia, luego de permanecer hospitalizada desde el pasado domingo 19, lo que, aseguran, evidencia el deterioro de su estado de salud durante su embarazo.

En el mismo pronunciamiento, responsabilizan a la gobernadora Layda Sansores, a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, y a la jueza Edelmira Cervera Sánchez, de cualquier situación que pudiera afectar la integridad física de la activista.

De acuerdo con la publicación, la activista, a quien consideran presa política del Gobierno laydista, lleva 2 meses sin recibir revisiones gineco-obstétricas, y no se contaba con los medicamentos necesarios ni en el hospital ni en el Centro de Reinserción Social (Cereso), donde permanece privada de la libertad.

El colectivo sostuvo que inicialmente creían que la salud de Yahari Brito había mostrado mejoría, pero su nueva hospitalización incrementó la preocupación por las condiciones en las que recibe atención médica.

La organización reiteró su exigencia de garantizar atención médica especializada y dar el seguimiento correspondiente al embarazo de Yahari Brito.