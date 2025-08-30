SHEINBAUM DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA EXPRESIDENTE DE PERÚ Y PIDE A LA ONU INTERVENIR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del expresidente peruano Pedro Castillo, y expresó su solidaridad asegurando que la detención del exmandatario responde a una persecución política y discriminación en la región. En su posicionamiento, llamó a la Organización de las Naciones Unidas a garantizar el respeto a los derechos humanos y sostuvo que la libertad de Castillo representa la defensa de la democracia y de la dignidad de los pueblos latinoamericanos.

En respuesta, el gobierno de Perú rechazó de manera categórica las declaraciones de Sheinbaum, al señalar que Castillo no es un perseguido político, sino que enfrenta un proceso judicial tras el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La cancillería peruana defendió que la detención y el proceso en su contra se ajustan al marco constitucional y acusó a la mandataria mexicana de intervenir en asuntos internos con una postura ideologizada.