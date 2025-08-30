EN 8 MESES, NOROÑA HA RECIBIDO MÁS DE 500 MIL PESOS EN DONACIONES ILEGALES: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Odia el agua y el jabón, ¡pero al parecer lava dinero!, destaca en la publicación de un video de Fuerza Informativa Azteca (FIA) en alusión al senador Gerardo Fernández Noroña, de quien señaló que en 8 meses ha recibido donaciones ilegales en YouTube por más de ¡500 mil pesos!, pues está prohibido por la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Expone que los depósitos provienen de cuentas anónimas, como “Manamana” o “Cuida tu bill”, lo que Claudia Sheinbaum sabe pero lo está protegiendo.

Recibir dinero disfrazado de donación es el sello de Morena, pues el 2020 fueron revelados videos de 2015 donde un asesor del Gobierno de Chiapas entregaba dinero a Pío López Obrador, lo que normalizó el entonces presidente AMLO.

A cuadro sale la consejera del PAN, Monserrat Galván, quien revelo que se realizan transferencias de casi 4 mil pesos, cuando la economía está muy mal.

En tanto, el analista financiero Enrique Randolph advirtió que es un delito electoral, porque de acuerdo con la normatividad no puede recibir dinero de personas que no estén autorizadas dentro de lo que marcan las instituciones y las leyes, lo que ocurre con Fernández Noroña desde que “campaneaba” por la candidatura presidencial.

A su vez, el coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, resaltó que este caso tiene que ser investigado, porque “desde luego hay una irregularidad”.