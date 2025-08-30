CIRCULA EN REDES: NOMBRARÍA LAYDA A ALCUDIA COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SEÑALAN; ¿BLINDAJE JUDICIAL O BURLA A LOS CAMPECHANOS?

A través de sus redes sociales, el cibernauta Enrique Arellano publicó que ante la inminente caída de Morena en Campeche, la gobernadora Layda Sansores estaría planificando mover sus piezas con miras al 2027, y una sería colocar a su consejero jurídico Juan Pedro Alcudia como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que sería blindaje judicial y/o burla a los campechanos.

El texto señala: “Juan Pedro Alcudia: ¿Blindaje judicial o burla a Campeche? La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya mueve sus piezas con miras al 2027. Ante la inminente caída de Morena en el Estado, ha comenzado a blindarse, y una de sus jugadas más polémicas es colocar a Juan Pedro Alcudia, su actual consejero jurídico, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

Alcudia, identificado como mano dura contra la prensa y la oposición, ha interpuesto decenas de denuncias contra periodistas campechanos, líderes críticos del régimen y ciudadanos inconformes con el actual Gobierno, recalca, y agrega que de concretarse este nombramiento, otro funcionario foráneo —“chilango”, como lo identifican muchos campechanos— tomaría el control de una de las instituciones más importantes del Estado.

Y pregunta: “¿No hay abogados campechanos capaces de ocupar ese cargo? ¿Por qué insiste la gobernadora en marginar el talento local? ¿Dónde queda la justicia cuando se pone al frente a quien ha sido brazo represor del poder?”

Lo que está en juego no es sólo un nombramiento. Es la independencia del Poder Judicial, la representatividad regional y el respeto al Estado de Derecho. Campeche merece respuestas. Y los ciudadanos deberán recordar estas decisiones cuando llegue el momento de votar en 2027. Hasta ahí la publicación.