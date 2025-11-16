“¿MÁS PRUEBAS DEL DESABASTO DE MEDICINAS?”, PREGUNTA RESISTENCIA X MÉXICO AL PRESENTAR DENUNCIA DE ESCASEZ EN EL HOSPITAL “FRESNILLO”

El movimiento o grupo de ciudadanos identificados como Resistencia X México, publicó un video en sus redes sociales donde aparece la presidenta Claudia Sheinbaum preguntando a una prueba “¿cuál es tu prueba?” sobre una denuncia sobre escasez de medicinas, y seguidamente otro donde trabajadores del Hospital General “Fresnillo”, encabezados por la líder sindical de la Sección 39 de la Secretaría de Salud, Norma Castorena, anuncian a la ciudadanía que ya no tienen condiciones para atenderla al 100 por ciento, y denuncia que pese al discurso oficial presume que el abasto en medicinas es del 90 por ciento, la realidad es que no llega ni al 40 porcentual, y pregunta: “¿Más pruebas que esto?”.