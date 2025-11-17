EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIERON BANDERAZO A PROYECTO DE ALITO

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan de la zozobra económica que se vive en Campeche y Tabasco, cuyos gobernadores exhiben ineptitud y rapacidad. Reproducimos el comentario que titulan “Abandono”.

“Tabasco y Campeche hoy comparten más que el Golfo, comparten el rezago. Inundaciones, desempleo, caída de exportaciones, y una economía que gira en torno a un crudo que ya no brilla. En Campeche, bajo el gobierno de Layda Sansores, 98% de lo que se exporta, sigue oliendo a hidrocarburo; en Tabasco, con Javier May, el agua abunda, pero no sirven ni para beber. Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum llega con plan en mano: carreteras como la Macuspana-Escárcega, obras hídricas, hospitales, cacao con valor y cacao con futuro. Urgen obras, pero urgen más buenos gobernadores.”

Urgen buenos gobernadores, sí, y también una mejor presidente, pues Sheinbaum vino a pasear, huyendo de la marcha de la Generación Z que abarrotó el Zócalo para exigir su renuncia. En Campeche mantiene los hospitales abandonados y con desabasto de medicamentos. Tampoco ha iniciado la construcción de las mil viviendas que prometió construir, y está dejando en el abandono a los maiceros y cañeros. Por cierto, la obra hídrica de la que solo dio el banderazo, es un proyecto que dejó Alejandro Moreno, porque Layda Sansores no ha realizado ninguno.

MÁS MENTIRAS DE CLAUDIA SHEINBAUM

El Economista, en su editorial “La Gran Carpa”, exhibe que la organización Causa en Común denunció que el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum miente al simular que disminuyen los asesinatos, mientras crecen otras categorías relacionadas con muertes violentas. Va textual.

“Causa en Común acusó al gobierno federal de ‘maquillar’ la violencia al presumir una baja en homicidios dolosos, mientras otras categorías letales, crecen sin reflectores. En su informe señaló que las mañaneras convierten las cifras en propaganda: se celebra una supuesta caída de 11% en homicidios dolosos, pero aumentan 11% los culposos y 103% los delitos ‘contra la vida’. En algunos estados, los ‘accidentes’ ya superan a los asesinatos.”

La organización denunció también qué Sheinbaum omitió hablar del incremento de víctimas en categorías paralelas, así como de la creciente cifra de personas desaparecidas, que en algunas entidades ya supera al número de homicidios dolosos. ¿Por qué miente en sus mañaneras la Presidente? ¿Ya olvidó que prometió no mentir, no robar y no traicionar?