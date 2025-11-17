ALUMNO CARMELITA RECAUDA DINERO PARA IR A LA OLIMPIADA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA EN CHINA

El estudiante carmelita Olin Gabriel Portillo Rangel, de 15 años de edad, dio a conocer que en diciembre viajará a Shenzhen, China, para representar a México en la VIJSO (VANDA International Junior Science Olympiad), luego de obtener el paso al ganar medalla de bronce en una competencia nacional realizada en mayo. Cursa el primer semestre de preparatoria en Nueva Generación, y ha destacado por su alto rendimiento en física, química y biología, con participaciones en certámenes tanto a nivel nacional como internacional.

Reveló que su familia realiza una campaña de recaudación para cubrir vuelos, hospedaje y viáticos, dado el alto costo del viaje a China. Organizan rifas y sorteos con apoyo de restaurantes locales para reunir fondos, y a quienes deseen apoyar puso a disposición el número 938 127 5865 y el correo moni.rangel27@gmail.com.

El evento se desarrollará en diciembre en la ciudad de Shenzhen, donde la delegación mexicana reunirá a jóvenes con talento científico de distintas entidades del país, y desde Carmen, Olin Gabriel busca no sólo competir, sino inspirar a otros estudiantes a acercarse a la ciencia a través del estudio, la disciplina y la curiosidad.