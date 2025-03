DENUNCIAN A MORENISTAS POR DISCRIMINACIÓN Y MALTRATO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN VENTA DE PESCADO

Dzitbalché.- María Hermelinda Cahuich, a través de su cuenta de Facebook, denunció que los vendedores de pescado, designados por Morena, maltratan a las personas mayores y dan preferencia a quienes les son cercanos, una práctica que consideró injusta y contraria al espíritu de la política. Pidió que la venta de estos productos sea accesible para todos sin distinción partidista.

De manera textual, Cahuich escribió: “BUENOS DIAS A TODO EL POBLADO DE DZITBALCHE HAGO SABER A LA GENTE QUE LA POLÍTICA YA SE ACABÓ EN DONDE LOS MORENISTAS DISCRIMINAN A LA GENTE POR NO SER DE SU PARTIDO DONDE MANDARON GENTE INEPTA PARA VENDER PESCADO QUE MALTRATA HASTA LAS POBRES VIEJITAS DE LA TERCERA EDAD DONDE LE DAN PREFERENCIA A GENTE QUE CONOCEN SE ACABÓ LA POLÍTICA SEÑORES NO DEBE HABER DISTINCIÓN DE PARTIDOS SI NO LO TRAEN A VENDER PARA TODA LA GENTE PARA QUE LA TRAEN A VENDER QUE PENA CON ESA GENTE ,LÁMINAS ,ROTOPLAS PARA QUE PARA SU GENTE BARRIO SAN FELIPE.”

La denuncia ha provocado indignación entre los pobladores, quienes exigen que las actividades como la venta de pescado se realicen de manera equitativa, sin favoritismos ni discriminación, y que los servicios sean para beneficio de toda la comunidad, independientemente de la filiación política.