APICULTORA DENUNCIA OMISIÓN DE AUTORIDADES TRAS INCENDIO EN TERRENO DE APIARIO

La apicultora Hilaria Acosta Navarrete denunció que su terreno, destinado a la conservación de flora y fauna tras abandonar la ganadería, fue afectado por un incendio que, asegura, no fue accidental. Aunque evitó señalar a responsables directos, dejó claro que el fuego no se originó por labores de quema en potreros, ya que el área contaba con guardarrayas y no estaba siendo desmontada. “Solo Dios sabe y quien prendió fuego qué es lo que realmente pasó”, afirmó.

Al intentar solicitar apoyo, se enfrentó con la burocracia y la falta de respuesta efectiva por parte de brigadas comunitarias y autoridades. Pese a alertar del riesgo por la cercanía a una gasera y gasolinera, la respuesta fue tardía y el fuego consumió gran parte del terreno antes de que llegaran las pipas. Acosta criticó que se privilegie el cumplimiento de protocolos por encima de la atención a emergencias ambientales urgentes, sobre todo en zonas de manglar.

También señaló que, mientras se destinan recursos públicos y privados a la restauración de manglares, no hay una reacción real para protegerlos. Aseguró que los incendios en la zona se han vuelto frecuentes y que las brigadas, en lugar de actuar, se dedican a simular actividades para tomarse fotos. “Llegaron cuando ya todo estaba apagado… solo para tomarse la foto”, concluyó.