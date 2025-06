PESE A LOS MÁS DE 22 MILLONES DE VOTOS NULOS, PARA LIZ HERNÁNDEZ LA ELECCIÓN JUDICIAL FUE HISTÓRICA Y VÁLIDA

Aunque la jornada resultó un fracaso por el elevado abstencionismo, para la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, la elección judicial del pasado domingo 1 de junio fue histórica y pasa a ser parte de la historia de este nuevo México, la cual dio por válida, y afirmó que quien no votó no puede reclamar o quejarse.

Y expresó: “La verdad es que a mí me hace sentir muy orgullosa, y qué bueno que todos los que participaron pues hayan sido parte de esta historia”.



Para justificar la bajísima participación ciudadana, Liz Hernández dijo que “la verdad estamos apenas empezando con estos ejercicios. Se va a ir, sin duda, puliendo un poquito más en cada elección, pero bueno, ya dimos el primer gran paso importante y elegir a nuestros jueces y magistrados es ahora sí que incumbencia de todas y todos los mexicanos”.



La funcionaria afirmó también que “no se vale reclamar cuando no se va a votar. Aquí todos tuvimos la oportunidad de participar, y quienes no lo hicieron pues ya no pueden quejarse. Sin embargo dejaron esta elección en manos de millones de mexicanos, fuimos aproximadamente 13 millones que acudimos a las urnas y es una elección totalmente válida”.



Para finalizar, Liz Hernández aseguró que fue un proceso tranquilo, sin reportes ni incidencias, sólo algunas casillas que de repente abrieron tarde, pero nada que lamentar, todo con saldo blanco.