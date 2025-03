El senador por Morena y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, relató el momento que vivió durante el vuelo a #Campeche y en el que coincidió con el expresidente Felipe Calderón. Según relató, el aterrizaje del avión fue complicado, ya que la aeronave tuvo que elevarse varias veces antes de tocar tierra, lo que provocó temor entre los pasajeros. “No me había tocado un aterrizaje así, parecía que el avión no podía aterrizar. Pegaron de gritos medio avión”, contó el legislador. En tono irónico, agregó: “Habría sido el colmo morir en el mismo avión que Calderón”.

Fernández Noroña también recordó su historial de críticas contra el exmandatario, afirmando que lo ha señalado de corrupto y responsable de la violencia en el país, pero que lo único que realmente le afectó fue que lo llamara “borracho”. Asimismo, comentó que, tras el vuelo, en redes sociales fue cuestionado por no haber enfrentado a Calderón directamente, asegurando que, de haberlo hecho, también habría sido criticado. “Si le digo algo, hubieran dicho que qué abusivo; si no le digo nada, que por qué no le digo nada”, concluyó.