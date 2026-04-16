DESDE LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO HAY CAMIÓN HACIA LA HÉROE DE NACOZARI, DENUNCIAN VECINOS

-ZUBIETA LES DIJO QUE NO ES POSIBLE PORQUE EL SERVICIO ES CUBIERTO POR EL TREN LIGERO

San Francisco de Campeche.- Vecinos de la colonia Héroe de Nacozari acudieron a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) a solicitar que les repongan el servicio de transporte urbano que les quitaron desde la pandemia del COVID-19.

Israel Campos Cambranis, presidente del Comité Vecinal de la Héroe de Nacozari, explicó que antes entraban a su colonia los camiones que cubrían la ruta de Lomas, y reveló que Eduardo Zubieta Marco, titular de la Artec, ha respondido que “no es posible atender su solicitud, en virtud de que el servicio es cubierto por el Tren Ligero”, aunque hoy le dijeron que “iban a turnar” la solicitud por escrito.

Cientos de personas resultan afectadas, pues tienen que caminar grandes distancias para abordar un camión de pasaje.