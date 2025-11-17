lunes, noviembre 17, 2025
TARJETAS DE CRÉDITO ENCABEZAN QUEJAS ANTE LA CONDUSEF EN CAMPECHE

Campeche.- De enero a septiembre de 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró 2,055 reclamaciones en Campeche, lo que representa un incremento del 3.8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 1,980 casos.

De acuerdo con el informe más reciente del organismo, el 41.3% de las quejas en la entidad correspondieron a la banca múltiple, principalmente por posibles fraudes relacionados con consumos y cargos no reconocidos.

A nivel nacional, las reclamaciones alcanzaron 197,721 casos, un aumento del 1.7%. En Campeche, la participación estatal se mantuvo en 1% del total nacional y el 47.4% de las resoluciones resultaron favorables para los usuarios.

La banca múltiple encabezó los sectores más reclamados con 1,057 casos, seguida de las Sociedades de Información Crediticia (270), aseguradoras (247) y Sofom ENR (208).

En cuanto a los productos, las tarjetas de crédito concentraron 326 quejas (+15.6%), los créditos personales 300 (+14.5%) y los reportes de crédito especial 268 (-15.5%).

Las principales causas fueron la actualización no realizada del historial crediticio, consumos no reconocidos e inconformidad con saldos o amortizaciones de créditos.

La Condusef señaló que, pese a las resoluciones favorables, los casos relacionados con fraude y cargos indebidos continúan siendo un punto de atención en el sistema financiero estatal.

