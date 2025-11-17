CONSTRUCCIÓN EN MANGLARES Y CAMBIO CLIMÁTICO AGRAVAN LA EROSIÓN COSTERA

Campeche enfrenta uno de los principales retos ambientales derivados de la erosión costera, fenómeno que también afecta a toda la península de Yucatán, señaló Jocelyn Durán Murrieta, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Explicó que el problema se relaciona con la construcción de infraestructura sobre manglares, el aumento del nivel del mar por el cambio climático y la pérdida de vegetación que ayuda a contener las mareas. Indicó que se realizan acciones de revegetación, aunque reconoció que es un tema complejo que no se resuelve a corto plazo.

Durán Murrieta mencionó que existen mesas de trabajo interinstitucionales para analizar soluciones de largo plazo, pues obras de protección en un punto podrían causar afectaciones en zonas vecinas.

En el marco de estas acciones, también destacó programas de protección a tortugas marinas que incluyen revegetación, reforestación y conservación de su hábitat. Sin embargo, admitió que aún no se cuenta con cifras precisas sobre la pérdida de áreas de anidación.