ABRIR UN NEGOCIO EN MÉXICO ES “INVOCAR A TODOS LOS COBRADORES”: MINUTO CRÍTICO

En un video difundido en redes sociales, Minuto Crítico afirma que abrir un negocio en México implica enfrentar múltiples cobros y presiones. Según su testimonio, al iniciar una actividad comercial aparecen inspectores, sindicatos, grupos delictivos y autoridades fiscales, lo que él describe como “invocar a todos los cobradores del infierno”.

El autor sostiene que, en lugar de un libre mercado, existe un ambiente de “libre 3xtørs¡ón”, donde solo prospera quien cuenta con cercanía o apoyo de figuras de poder. Además, menciona que hasta pedir apoyo familiar, como solicitar ayuda de la esposa en el negocio, puede derivar en requerimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El video se presenta como una postura personal y no como un reporte oficial.