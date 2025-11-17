DESESPERADAS…

En nuestra tierra ya se están dando las mismas acciones que en la tierra del Edén cuando se instaló el cartel dominante. Hay extorsiones, cobros de derecho de piso, ejecuciones…

“Oigan que estuvo por nuestras benditas tierras el pasado fin de semana la Emperatriz Claudia, narró el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia. Que visitó incluso a la bella región de Palizada, donde se llevó sus buenas sacudidas, no por la marcha de la generación Z, sino por el pésimo estado en que se encuentra el camino de acceso a ese pueblo mágico”.

–“Por las imágenes que he podido ver de esos eventos, abundó el bolero don Memín, otra vez e pusieron mordaza a la Tía gobernanta, ya no le sueltan el micrófono con tanta facilidad, le dicen que tiene el tiempo medido y le ordenan que deje sus florituras y sus lambisconerías para después, porque esas cosas no se hacen en público”.

–“Tienes razón, coincidió doña Chela con su compadre. Y qué bueno que así sea porque los ciudadanos no coincidimos ni compartimos esas zalamerías de la mandataria. Qué bueno que ha prevalecido la prudencia, aunque hay algunas personajas que no ocultaron su desesperación por retratarse –ahora le llaman selfies– con la señora presidenta. No tanto para que enmarquen la foto y la cuelguen en su oficina sino para que les garantícenla impunidad. Y la más desesperada era la policía guanajuatense” expresó.

–“Como bien señalas, convalidó el viejo don Julián, lo que la prófuga del Bajío pretende que creamos es que tiene una gran amistad con la señora Presidenta y que bajo ese manto se va cubrir una vez que concluya el sexenio de amada jefa. Lo que no sabe es que para doña Claudia, la tal guanajuatense es un cero a la izquierda, y si fuera necesario, correrá el mismo destino que el jefe dela barredora tabasqueña”, aseguró.

–“Que tu voz sea de profeta, agregó el bolero don Memín, porque tal y como lo señalas, aquí en nuestra tierra ya se están dando las mismas acciones que en la tierra del Edén cuando se instaló el cartel dominante. Hay extorsiones, cobros de derecho de piso, ejecuciones a los que no pagan y agresiones a balazos a los negocios que se niegan a cooperar. Y gran parte de la culpa de esta situación es de esa inepta comandanta” acusó.

–“Hay que hablar con prudencia, aconsejó doña Chela, porque esa personaja es mala y chechona. Lanza la piedra y esconde la mano, y si algo no puede controlar, va y acusa con la jefa para que ella intervenga. No sea que te acuse por incitación al odio o por misoginia, que así es como se llama ahora la ineptitud, ineficiencia y corrupción, de algunas servidoras públicas” remató.