EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MALDITO DESFALCO CORRUPTO DE AMLO.

Presidente Claudia Sheinbaum, los mexicanos siguen esperando que usted aclare todo lo relacionado con el fraude del huachicol fiscal —que se estima supera los 500 mil millones de pesos— perpetrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, dirigentes y gobernadores de Morena y a la Marina. Es el mayor saqueo que ha sufrido México en toda su historia.

Su secretario de Marina confirmó que estuvo involucrado su antecesor, Rafael Ojeda y sus sobrinos. No dejan de ser sospechosas las muertes recientes de otros miembros de la Marina, tal como dejó entrever la Fiscalía General de la República. La detención de Hernán Bermúdez no borra la complicidad del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, presunto líder de La Barredora.

El sol no se puede tapar con un dedo. Las pruebas del “maldito desfalco corrupto” del capo López Obrador están es sus manos, y los mexicanos esperan que usted actúe en consecuencia. El n@rcøgobierno que concedió “abrazos y no balazos” al crimen organizado debe enfrentar la justicia, no evadirla y gozar de impunidad. Los mexicanos están atentos a lo que usted haga y diga, no olvide que la historia la juzgará por ello.

CUATRO AÑOS DE SAQUEO EN CAMPECHE.

Aprovechando la visita de la presidente Claudia Sheinbaum, y ya que hablamos del “maldito desfalco corrupto”, denunciamos que en Campeche se está perpetrando uno desde hace cuatro años, que también es histórico. Se han recibido más de 100 mil millones de pesos de la Federación en este lapso, que no se ven reflejados por ningún lado. No hay obras, proyectos o inversiones que justifiquen tales erogaciones.

Los ciudadanos que han tenido el valor de denunciar son acosados legalmente por la gobernadora Layda Sansores, quien abusa de figuras como incitación al od¡ø, daño moral, m¡søginia y v¡øl3ncia política en razón de género para silenciarlos. Su autoritarismo es evidente en el Poder Legislativo y en los órganos encargados de impartir justicia, desde la Fiscalía hasta el Poder Judicial.

Señora Presidente, ¿esta es la Transformación que prometió Morena? Campeche padece una regresión al presidencialismo autoritario de los años 60s, con un acentuado decrecimiento económico ocasionado por la administración de Layda Sansores, que favorece a empresas foráneas y margina a las locales. Detesta que le señalen sus fracasos y por eso censura la libre expresión. ¿Hasta cuándo?