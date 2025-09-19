EXPEDIENTE | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

viernes, septiembre 19, 2025
TEMA 1.- NO CESA EL ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO JUDICIAL CONTRA TRIBUNA Y EL PERIODISTA JORGE LUIS GONZÁLEZ VALDES; PROLONGAN POR TRES MESES MÁS LAS REPRESORAS MEDIDAS CAUTELARES

TEMA 2.- CON LA DETENCIÓN DEL EXSECRETARIO DE SEGURIDAD DE TABASCO, HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA, SE ESPERAN REVELACIONES SOBRE LA RED QUE PROTEGE AL HUACHICOL. LOS HIJOS DE LÓPEZ OBRADOR ¿SE AMPARARON?

TEMA 3.- PESE A QUE LA GOBERNADORA Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MARCELA MUÑOZ ENTREGARON 91 NUEVAS PATRULLAS, CONTINÚAN IMPARABLES LOS ROBOS A NEGOCIOS

TEMA 4.— EMPEORA LA CRISIS EN EL CARMEN POR LA FALTA DE PAGO DE PEMEX A SUS PROVEEDORES, LAS EMPRESAS DESPIDEN A SUS TRABAJADORES O LES REDUCEN EL SUELDO HASTA EN 40%

