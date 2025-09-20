OTRA ENCUESTA NACIONAL UBICA A LA GOBERNADORA DE CAMPECHE ENTRE LOS PEORES EVALUADOS DEL PAÍS

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, obtuvo una calificación de 4.82 en la más reciente encuesta de Rubrum, lo que la coloca en el lugar 26 de 32 mandatarios estatales evaluados en septiembre de 2025. Quedando muy por debajo de la media nacional y posicionándose en la franja roja del ranking.

El historial de evaluaciones muestra que Sansores se ha mantenido entre las posiciones más bajas desde noviembre de 2024, cuando ocupó el lugar 28. En los meses siguientes, su desempeño se mantuvo sin mejoras significativas: en diciembre de 2024 fue evaluada en el sitio 26, en enero 2025 en el 24, en febrero descendió al 28 y en marzo se ubicó en el 27. En abril alcanzó una ligera recuperación al lugar 25, pero en mayo y junio volvió a retroceder al 28. Durante julio y agosto se mantuvo en la posición 29, para finalmente colocarse en septiembre en el lugar 26.

Este comportamiento refleja que la percepción ciudadana ha sido consistentemente desfavorable, con escasos momentos de avance, lo que mantiene a Campeche dentro de los estados con menor aprobación ciudadana hacia su gobierno.