domingo, noviembre 16, 2025
Lo último:
Locales

LAYDA SANSONRES RECHAZA LA VIOLENCIA REGISTRADA EN LA MARCHA DE CDMX

A través de sus redes sociales, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se sumó al rechazo de los gobernadores morenustas por los actos de violencia ocurridos durante la manifestación realizada en la Ciudad de México.
Sostuvo que la libre expresión y la participación ciudadana forman parte de la vida democrática, aunque ningún derecho debe ejercerse a costa de la integridad, la paz pública o la seguridad, al señalar que la agresión y la destrucción no representan causas legítimas.

