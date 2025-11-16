CIRCULA EN REDES VIDEO QUE EXHIBE EL ACCIONAR AUTORITARIO DEL GOBIERNO DE MORENA AL SOMETER A HOMBRE QUE PORTABA LA BANDERA DE MÉXICO EN EL ZÓCALO

Un video difundido en redes sociales provocó una oleada de indignación al mostrar a un hombre con sombrero parado de forma pacífica en el Zócalo capitalino, sosteniendo en alto la bandera de México, mientras ejercía su derecho a manifestarse sin causar disturbios ni representar riesgo alguno. En las imágenes se observa cómo el ciudadano permanece inmóvil, sin confrontación, únicamente portando el lábaro patrio.

La escena se torna v¡ol¢nta cuando decenas de elementos equipados como granaderos avanzan hacia él y lo someten de manera brusca hasta derribarlo. El uso de la fuerza contra una persona indefensa que únicamente mostraba la bandera nacional desató fuertes críticas, pues internautas señalaron que el hecho exhibe un comportamiento autoritario por parte de autoridades relacionadas con el gobierno de Morena.

El material audiovisual continúa replicándose y generando debate sobre el trato aplicado a manifestantes pacíficos y el uso desproporcionado de la fuerza, sobre todo cuando se agrede a un ciudadano cuyo único acto visible era portar la bandera de México como símbolo de protesta legítima.