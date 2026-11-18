JAMILE MOGUEL RENUNCIA A LA FUNDACIÓN PABLO GARCÍA Y LANZA MENSAJE POLÍTICO: “YA NO NECESITAMOS IMPROVISACIÓN NI ACTORES”
San Francisco de Campeche.- La excandidata perdedora de Morena a la Alcaldía de Campeche en las pasadas elecciones, Jamile Moguel Coyoc, dio a conocer que renunció como directora de la Fundación “Pablo García” y afirmó: “Ya no necesitamos improvisación ni actores, sino preparación y capacidad”.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, informó de su decisión, agradeció a su ahora exequipo de trabajo y a los becarios, y anunció que “nos veremos muy pronto”.