BALEAN SARA FERRER A LAS PUERTAS DE UN OXXO

FUE HOSPITALIZADA PERO NO SE SABE DE SU ESTADO DE SALUD NI DEL MOTIVO DE LA AGRESIÓN

Ciudad del Carmen.- Sin que hasta el momento se tenga información sobre su estado actual de salud, Sara Ferrer, operadora política de Pablo Lazarus, fue herida de al menos cuatro balazos hace unas horas, en la entrada de una tienda Oxxo ubicada en la colonia Satélite, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.



De acuerdo con los primeros reportes, la fémina fue auxiliada en el lugar por paramédicos del Grupo ACES, con apoyo de elementos de la Cruz Roja Mexicana. Lograron estabilizarla para trasladarla de urgencia en ambulancia al hospital. Fue acompañada por su madre.



Testigos señalaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego; sin embargo, hasta el momento no ha sido confirmada la gravedad de sus lesiones.



Trascendió que se encontraba inconsciente cuando fue subida a la ambulancia para ser ingresada a la clínica del IMSS.



La zona fue acordonada por elementos de seguridad para realizar las diligencias correspondientes y, hasta ahora, no se sabe si el ataque estuvo relacionado con un asalto o si se trató de una agresión directa, por lo que serán las autoridades quienes determinen las causas y deslinden responsabilidades.







