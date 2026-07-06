GOBIERNO DE LAYDA IGNORA AUMENTO DE VIOLENCIA Y DESCUIDA SEGURIDAD: AMÉNDOLA AVILÉS

El ex dirigente del PRD, Víctor Améndola Avilés, lanzó duras críticas al manejo de la seguridad pública en Campeche, al considerar que el estado atraviesa una situación “extraordinaria, dramática y alarmante”, mientras la gobernadora Layda Elena Sansores Sanromán y otros funcionarios de su gabinete, se enfoca en actividades que no corresponden a sus funciones esenciales.

Como ejemplo, señaló la participación de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, en labores de limpieza de predios en la capital, difundida en redes sociales. Enfatizó que la limpieza de espacios públicos es responsabilidad del ayuntamiento y no de la dependencia encargada de garantizar la seguridad, evidenciando un desvío de recursos y prioridades.

Además, criticó la conducción del gobierno de Layda Sansores San Román, señalando que la atención a programas mediáticos como Martes del Jaguar distrae a su gabinete de atender responsabilidades prioritarias, mientras la ciudadanía enfrenta un incremento preocupante de la violencia.

El ex dirigente perredista alertó sobre el aumento de ejecuciones, desapariciones y secuestros en el estado, advirtiendo que estos hechos delictivos comienzan a normalizarse, y cuestionó la falta de políticas públicas claras en seguridad, desarrollo económico y social.