MUJER SUFRE POSIBLE GOLPE DE CALOR EN EL CENTRO HISTÓRICO Y ES TRASLADADA A HOSPITAL

Una mujer de aproximadamente 50 años fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras sufrir un posible golpe de calor mientras caminaba por los alrededores del parque “Francisco de Paula Toro” en el Centro Histórico.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes cuando la mujer, al llegar al cruce con la avenida Circuito Baluartes y la zona de la Alameda, comenzó a sentirse mal y se desplomó frente a ciudadanos que esperaban transporte. Testigos dieron aviso al número de emergencia, permitiendo que paramédicos llegaran al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de la situación, la mujer fue trasladada en ambulancia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención especializada. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) tomaron conocimiento del hecho durante el procedimiento de emergencia.