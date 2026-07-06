DESPIDEN A 98 TRABAJADORES DEL PARQUE LA PLANCHA EN MÉRIDA; ACUSAN POSIBLE DESFALCO

Un total de 98 trabajadores del Parque La Plancha en Mérida fueron despedidos el pasado 30 de junio por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, empresa vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según denunciaron los exempleados.

Los trabajadores, que se desempeñaban en áreas de limpieza, mantenimiento, administración y jardinería, fueron notificados el mismo día sobre la terminación de su relación laboral. Durante la notificación, se les indicó verbalmente que los despidos podrían estar relacionados con un presunto desfalco de recursos federales que afectó a varias dependencias y proyectos, principalmente en las zonas donde opera el Tren Maya, versión que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente.

Ante la situación, varios de los afectados acudieron al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Mérida para iniciar los procedimientos correspondientes y solicitar el pago de prestaciones conforme a la ley. Hasta ahora, el Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica no ha emitido un pronunciamiento público sobre los despidos ni sobre el presunto motivo señalado por los trabajadores.

Fuente: Península Al Extremo