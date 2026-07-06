ALCALDÍA DE CAMPECHE INAUGURA NUEVO ATRACTIVO TURÍSTICO: “EL PRIMER VIGÍA”

La Alcaldía de Campeche, en coordinación con Dramatours, inauguró un nuevo atractivo turístico en la ciudad: “El Primer Vigía”, un espectáculo que combina historia, drama y misterio, ofreciendo a los visitantes un recorrido por el pasado y el presente de la ciudad. La actividad estará disponible durante todo el periodo vacacional de verano.

El recorrido tiene como sede el Baluarte “San Carlos” Museo de la Ciudad, un edificio que forma parte del Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Campeche, e incluye dramatizaciones que relatan el origen del recinto amurallado y los tesoros resguardados dentro del museo. Con ello, se busca responder a la demanda de empresarios y prestadores de servicios turísticos de contar con nuevos atractivos de interés para visitantes nacionales e internacionales, así como para los propios habitantes de la ciudad.

“El Primer Vigía” se realizará de miércoles a domingo, con horarios de 7 de la noche los miércoles y jueves, y dos funciones los viernes a domingo a las 7 y 8:30 pm. Los interesados podrán consultar la cartelera y costos a través de las redes sociales de Dramatours en Facebook e Instagram, con los ingresos destinados directamente a la empresa desarrolladora.