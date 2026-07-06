CONFIRMAN FOSA CLANDESTINA EN ESCÁRCEGA; AUTORIDADES AUN NO IDENTIFICAN EL CUERPO HALLADO

A más de 24 horas del hallazgo de una fosa clandestina en la colonia rural La Chiquita, en Escárcega, donde se localizó al menos un cuerpo, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la victima ni han confirmado si se trata de un solo cuerpo o de la pareja reportada como desaparecida desde el lunes 29 de junio.

El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y la Comisión Local de Búsqueda de Campeche, aunque únicamente se refirieron al sitio como “sitio de hallazgo”. Fuentes no oficiales señalan que los r£støs podrían corresponder a la pareja desaparecida, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, generando incertidumbre entre familiares y habitantes de la comunidad.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche mantiene sin cambios las fichas de búsqueda de Francisco Rocha Suárez, de 45 años, y Edith Ortega Bilbao, de 42, quienes, según familiares, habrían sido secuestrados.