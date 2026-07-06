MOTOCICLISTA SUFRE LESIONES LEVES TRAS IMPACTO CONTRA TAXI EN AVENIDA CONCORDIA

Un motociclista resultó con lesiones leves tras impactarse contra la parte trasera de un taxi sobre la avenida Concordia, luego de que la unidad de alquiler realizara una maniobra de vuelta en “U”.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor del taxi intentó retornar sobre la vialidad y el motociclista, circulando a velocidad superior a la permitida, no logró frenar a tiempo, proyectándose contra la parte trasera del vehículo. A consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre el pavimento con golpes leves.

Elementos de la Policía acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Los involucrados acordaron gestionar directamente el pago de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades correspondientes.