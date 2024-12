TORTUGUISMO DEL IET PONE EN RIESGO EL TRANSPORTE PÚBLICO, ADVIERTEN

Trámites que se hacían en dos horas ahora tardan más de 10 días y no hay respuesta a las solicitudes, se quejan

En el Instituto Estatal del Transporte (IET) hay tortuguismo para realizar los trámites que permitan a los concesionarios trabajar sin impedimento de ley alguno, retienen los tarjetones originales y no firman ni resellan los documentos, lo que provocará que en cualquier momento sean detenidas las unidades y se afecte a la ciudadanía, que paga las consecuencias del mal actuar de las autoridades, se quejó Manuel Pérez Cortázar, secretario de Propaganda del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).

El taxista acudió, como lo hacen decenas de concesionarios del servicio concesionado de taxis, al IET a realizar trámites que con el titular anterior se hacían en dos horas, pero ahora pasan más de 10 días y no hay respuesta a las solicitudes.

“Lo estoy sufriendo en carne propia, aquí estamos en el IET por el resello de mi tarjetón, que vence en 10 días para cumplir con las normas pero tiene más de 10 que estoy realizando el trámite, y el problema es que te quitan el tarjetón original y luego cuando tienes un accidente o te agarran ellos mismos allá afuera, lo primero que te piden es el original, y si no lo tienes te multan”.

“Todos están viviendo esta situación. Si anteriormente eran lentos, ahora son súper lentísimos, no sé si el señor tenga miedo de que le pasen un cachirul o algo, o estén revisando una a una las cosas, pero ellos tienen los expedientes y un resello o firma deben ser rápidos, pero ahora en lugar de dos horas se lleva días”.

Pérez Cortázar se quejó de que los van a perjudicar, pues “están diciendo que todo diciembre realizarán operativos y no se sabe si saldrán de vacaciones, pero si no van a firmar que me devuelvan mi tarjetón original, porque si me detienen y no lo tengo, me van a infraccionar”.

Para que veas cómo es la burocracia, y me dicen que ni ellos mismos saben cuándo saldrán de vacaciones, que ahorita los están obligando a salir de noche a realizar operativos, agregó.

Se perjudica al pueblo, sobre todo a quienes no tienen vehículo para moverse, más ahorita con el problema de los camiones que ya hacen lo que quieren porque se vendieron al Gobierno, todo lo que sacan es para ellos, despedazan sus unidades más de lo que están para que ya las entreguen y ahora no trabajan de noche, salen a trabajar a 10 de la mañana, o sea, que el pueblo es el que paga todo esto, lamentó Pérez Cortázar.

Hizo un llamado al IET a que “los trámites sean rápidos, concisos, que ponga a su gente a trabajar como debe ser, que se coordine. Ahí hay una polarización tremenda, lo sabemos desde que Salomón (Cruz) formó su grupo, que ahí está enquistado y va a seguir siendo lo mismo. Ahí dentro adentro está el enemigo y el que queda en medio es el pueblo”.

El integrante de la dirigencia del FUTV indicó que no han visto nada claro o bueno desde el cambio de titular del IET. “Está bien que realicen los operativos, que detengan a las personas que no aportan sus documentos o tengan sus carros en mal estado, pero este señor se hubiera esperado enero, porque ahorita se le está partiendo el alma al pueblo”.

El señor hubiera primero recabado fotos, evidencias, consultar sus archivos, si es que tiene digitales, verificar quién tiene documentos vencidos y en enero realizar lo que hace ahorita, finalizó.